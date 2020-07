Sommerudsalg hos Modehuset

Sommeren er over os og det samme gælder sommerudsalget hos Modehuset i Høng. Her har Bente Toftegaard været butikken igennem og fundet en lang række gode sommerudsalgspriser frem på udsalgsvarerne. Det gælder blandt andet kjoler fra Signal, blomstrede bluser fra samme mærke, bukser og nederdele fra Gerry Weber og mange andre mærker som for eksempel Frank Lyman.