Niels Kristiansen og Thomas Hansen i Hr. Tøj er klar med et sommersalg, der klæder manden godt på til ferie- og sommertid. Foto: Charlotte Koefoed

Sommersalg hos Hr. Tøj

Med coronavirus huserende i hele landet, ser det ud til, at vi skal holde vores sommerferie her i landet og det er Niels Kristiansen og Thomas Hansen i Hr. Tøj i Dianalund Centret helt med på.

De har nemlig masser af gode sommervarer, rester fra eget lager og gode tilbud i ærmet, når de torsdag den 25. juni blænder op for et sommersalg, hvor der er penge at spare.