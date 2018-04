Søren fik et tilbud, han ikke kunne afslå

Det var ikke Søren Tullesens plan at overtage Skipperkroen på Mullerup Havn to år efter den var blevet genopført, men ikke desto mindre var det dét, der skete.

- Den gamle kro var jo brændt, men blev genopført og var i drift, da den nu afdøde ejer, Jørgen Olsen, ringede til mig. Han havde læst i avisen, at vi havde fået afslag på at udvide i Fuglereden i Høng, derfor tilbød han mig Skipperkroen. Og jeg sagde ja, fortæller Søren Tullesen, der den 15. marts 1998 rykkede ind på kroen, blot 14 dage efter den første henvendelse.

14 dage tog det nemlig at få kontrakten på plads og trods den lidt utraditionelle og hurtige overtagelse, har Søren Tullesen ikke fortrudt et sekund.

- Når man går her til hverdag, lægger man ikke altid mærke til udsigten, men sådan en dag som i dag, hvor solen skinner, får jeg øje på, hvor smukt her er. Hav, strand, sol, lys og luft, siger Søren Tullesen.

Men det er ikke kun Danmarks nationalret, der trækker kunderne til. Det er den gode mad, man i det hele taget får på stedet, de fine lokaler, plads til flere selskaber, muligheden for at overnatte og så er der mad ud af huset.

Søren Tullesen driver også Gørlevhallens restauration og er forpagter i Kalundborg Hallerner. Her kom han til for et par år siden og har fået meget godt fat med mange gode arrangementer, senest et stort James Bond Show, og til et arrangement med en clairvoyant i påsken, blev der solgt 250 billetter.