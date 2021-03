Se billedserie Rene Pedersen er formand for Road Rebel, der har haft klublokaler på Charlottevej i Høng siden 2001. I klubben er det sociale højt prioriteret, men den fælles interesse er amerikanerbiler. Pokalen, der står på billardbordet, er en kammeratskabspokal, som går til en person, der har gjort noget helt særligt for det sociale i klubben.Foto: Charlotte Koefoed

Sociale rebeller med hang til store biler

Ugebladet Vestsjælland - 11. marts 2021 kl. 12:52 Kontakt redaktionen

Det er den fælles interesse for store amerikanerbiler, der har ført omkring 60 vidt forskellige mennesker fra det meste af Sjælland sammen i klubben Road Rebel ACC, men trækker man bilerne ud af ligningen, er det faktisk det sociale, der tæller allermest for medlemmerne. Og for formanden:

- Ja, det vil jeg gerne slå fast. Vi er en meget social klub, det siger vores medlemmer, og det er også det, jeg allerbedst kan lide ved klubben.

Formand Rene Pedersen bor i Haslev, men kører hver fredag til Høng til klubaften, altså når der ikke huserer pandemier, ligesom han er med til at køre ture og tage på træf i de måneder, man typisk lufter sin amerikanske drømmebil.

Rene Pedersen kom med i Road Rebel i 2013, og Rene West har været med siden 2009. De er helt enige om, at klubben kan noget særligt, når det kommer til det sociale.

- Halvdelen af vores medlemmer er lokale, resten kommer fra hele Sjælland, men vi mødes tit nogle stykker og kører ture i sæsonen, som strækker sig fra maj til september, fortæller Rene West, der kommer fra Høng.

Og man behøver slet ikke eje en bil, for at være velkommen i klubben.

- Vi har da medlemmer, der ikke selv har en bil, og så udmærker vores klub sig ved, at vi favner alle biler, ikke et bestemt mærke. Her er plads til alle slags amerikanerbiler, siger Rene Pedersen.

Mange fester og mange træf Når sæsonen for amerikanerbiler starter, kan man sagtens få alle ugens dage til at gå med sin hobby.

- Mandage er der træf i Køge, tirsdage i Kalundborg, onsdage i Stenlille, torsdage i Roskilde, fredage har vi klubaften og så er der stort set træf et eller andet sted i landet hver eneste weekend, fortæller Rene Pedersen.

Hvert år til sommertræffet i Road Rebel er der åbnet hus for alle, der e r interesserede. Billedet er fra 2018. Sidste år holdt men en meget lille fejring af klubbens 40 års jubilæum, men man håber på at kunne holde den sædvanlige sommercruice igennem Høng by og efterfølgende fest og åbent hus ved klublokalerne.

Road Rebel har også selv et årsur. Bortset fra julefrokosten, som kun er for medlemmer, er alle andre arrangementer åbne for alle interesserede.

. Vi begynder sæsonen med en forårsmønstring, hvor vi mødes og sparker sæsonen i gang og vi slutter året med en mønstring, og så har vi en sommerfest, som vi de seneste fem-seks år har afviklet i samarbejde med købmand Frank Jensen fra Spar på Hovedgaden i Høng, forklarer Rene Pedersen.

Cruise i byen og åbent hus resten af dagen

Dagen begynder med, at både medlemmer og biler fra andre klubber, mødes ved klubhuset og så kører man en tur rundt i Høng, parkerer ved Tinghuset og hos Spar. Her har købmand Frank Jensen som regel fundet nogle gode amerikanertilbud til butikken og stiller op med grill og lidt forplejning til både bilisterne og til de nysgerrige.

Flotte, prangende og pralende. Nogle af amerikanerbilerne er de rene kunstværker, som denne Cadillac coupé de ville. Foto: Per Bundgaard

Så cruiser bilerne igen lidt rundt og samles ved klubhuset på Charlottevej 30D, hvorefter der er åbent hus resten af dagen og aftenen med.

- Vi sørger for, der er lidt at spise og drikke, som man kan købe og så har vi levende musik og fest for alle, der har lyst, siger Rene Pedersen.

Kammeratskabet, hjælpsomheden og sammenholdet viser sig også, når der er weekendtræf rundt om i landet.

- Vi tager ofte nogle stykker af sted sammen, og camper sammen. Vi har klubjakker, så vi kan altid spotte hinanden og vi kender jo rigtig mange fra de andre klubber. Og så må jeg sige, at de allerfleste af os godt kan lide at snakke om vores biler, griner Rene Pedersen.

Road Rebel har en pokal, der uddels til sommerfesten, for den bil, publikum bedst kan lide. Men de har også en kammeratsskabspokal, der går til et medlem, der har gjort en særlig social indsats.

- Fordi vi sætter pris på det gode fællesskab,

slutter Rene Pedersen.