Se billedserie Preben Rasmussen er menighedsformand i Finderup Menighedsråd, der er bygherre og ejer af bygningen, og provst Jørn Noe med tegningerne af det nye provstihus. De lokaler, de står i, skal renoveres og her skal det fælles regnskabskontor for menighedsrådene indrette sig. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Snart står det nye provstihus klar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Snart står det nye provstihus klar

Ugebladet Vestsjælland - 29. december 2020 kl. 05:37 Kontakt redaktionen

Byggeri: Spærrene er kommet på og alle ydermure står, som de skal. Til marts skal det nye provstihus i Finderup stå klar.

Af Charlotte Koefoed Finderup: For mere end 10 år siden blev det besluttet, at Kalundborg Provstiet skulle have til huse i Finderup, hvor provst Jørn Noe tillige er præst. Derfor sidder der en lille håndfuld provstimedarbejdere og arbejder, mens der lige ved siden af bygges på livet løs på 227 kvadratmeter, som provstiet og personalet skal flytte over i til næste år.

- Sig du bare, at det står klar til marts, siger menighedsrådsformand i Finderup Menighedsråd, Preben Rasmussen.

Det er nemlig Finderup Menighedsråd, der står for byggeriet og ejer murstenene, mens det er provstiet, der skal bruge bygningen.

Komplicerede regnskaber

Til gengæld skal den nuværende bygning, som provstiet bruger renoveres og skal rummer en regnskabsafdeling, der tager sig af de forskellige menighedsråds regnskaber. Et tilbud, som allerede fungerer og som omkring 10 menighedsråd har takket ja til.

- I dag er regnskaberne i menighedsrådene komplicerede og meget detaljeret, så flere menighedråd er gået sammen om at ansætte regnskabsmedarbejdere, der er uddannet lige netop til kirkeregnskaber. Vi har fire medarbejdere og med renoveringen af huset og yderligere plads, regner vi med at ansatte to mere, forklarer provst Jørn Noe.

Både han og Preben Rasmussen regner med, at yderligere fire- fem menighedsråd vil benytte sig af muligheden for regnskabsuddannede personale.

- Tidligere var et menighedsrådsregnskab nogenlunde til at gå til, men i dag skal alle posteringer udspecificeres. Man skelner for eksempel imellem, hvornår organisten spiller en koncert i kirken, eller spiller til en gudstjeneste. Momsløftningsprocenten fylder meget i vores regnskaber, siger Jørn Noe.

Det er blandt andet det, der ligger til grund for at samle regnskabsmedarbejdere til at varetage menighedsrådenes regnskaber.

Hver medarbejder sidder med fire-fem regnskaber og flere menighedsråd er klar til at overlade den post til regnskabsmedarbejdere.

5,5 millioner for hele byggeriet

Den helt nye bygning, en glasmellembygning, samt renovering af det eksisterende provstikontor løber op i 5,5 millioner, hvoraf de 3,7 millioner er for den nye bygning.

- Det er selvfølgelig en stor investering, men vi får givet provstiet nogle fine lokaler, hvor der også er plads til, at provstikonsulenten, der også varetager Næstved, kan få et kontor og kommer til at sidde på halv tid her. Og så får vi nogle gode mødelokaler og fællesfaciliteter for provstiet, mens menighedsrådene får mulighed for at få deres regnskaber klaret, slutter Jørn Noe.

I alt er der omkring 30 menighedsråd i Kalundborg Provsti, der omfatter de tidligere Kalundborg, Bjergsted, hvidebæk, Gørlev og Høng Kommuner.