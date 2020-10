Se billedserie Kasper Kok fra Home i Slagelse, som forestår salget af de seks boliger på Slagelsevej 49. Foto: Charlotte Koefoed

Snart er der seks nye boliger klar i Høng

Ugebladet Vestsjælland - 30. oktober 2020 kl. 09:44 Kontakt redaktionen

Interesserede borgere har gennem de seneste par måneder kunne følge med i det byggeri, der er i gang på Slagelsevej 49 A til F.

Her er Blicher Entreprice fra Ruds Vedby og P.M.J. Entreprice fra Løve nemlig i gang med at bygge to rækker huse med tre boliger i hver.

Det er P.M. J. Entreprice, Løve, der sammen med Blicher Entreprice fra Ruds Vedby, opfører de seks boliger.

Det er Home fra Slagelse, der står for salget og forleden var ejendomsmægler Kasper Kok en tur i Høng for at fortælle om byggeriet.

- Vi oplever i det hele taget en stor efterspørgsel på boliger i Høng, og rækkehuse er meget populære, så vi har allerede haft flere interessere. Boligerne er alle på 100 kvadratmeter med tre værelser, men indretningen varierer fra bolig til bolig, forklarer Kasper Kok.

Nem seniorbolig Til hver bolig hører en lille have, hvilket gør boligerne særdeles attraktive for seniorer, der ikke har behov for en stor have mere, eller en masse ekstra plads.

- Vi får mange henvendelser fra netop seniorer, og boligerene her ligger rigtig godt i forhold til både indkøb og transport. Men også for førstegangskøbere er boligerne attraktive, siger Kasper Kok.

Den ene række huse er stort set færdige udvendigt, mens den anden står med rå vægge. Alle seks boliger forventes indflytningsklar i første kvartal 2021.

Lige nu er der byggerod og den ene række boliger har ikke fået tag på, men spærrene er netop ankommet.

- Vi regner med at boligerne er indflytningsklar til februar eller marts, men er man hurtigt ude og ved, man vil have en af boligerne, kan man få indflydelse på materialevalget, siger Kasper Kok.

Som standard er både køkken- badeværelse- og bryggerselementerne fra Svane og boligerne er bygget med henblik på et minimum af vedligeholdelse.

Der er tre typer boliger, alle på 100 kvadratmeter og med tre værelser, der varierer i indretning. Er man hurtig ude som køber, kan man være med til at påvirke materialevalget.

- Der bliver ni parkeringspladser i alt, så der er plads til gæsteparkering og som et ekstra plus etableres der en støjvold ud mod Slaglesevej, slutter Kasper Kok.

Er man interesseret i at vide mere, kan man henvende sig til Home i Slagelse eller klikke sig ind på Boligsiden.dk eller Homes hjemmeside og finde plantegninger, pris, finansiering og meget mere.