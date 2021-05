Ib Skovlykke, tv, og Kjeld Sørensen er begge meget kede af, at der ikke kommer flag op foreløbigt. De arbejder sammen med DUR på at finde en løsning. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Slut med flagalléen i Dianalund for i år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slut med flagalléen i Dianalund for i år

Ugebladet Vestsjælland - 19. maj 2021 kl. 11:01 Kontakt redaktionen

Mange borgere i Dianalund har uden tvivl har undret sig over, hvorfor flagalléen i Dianalund ikke var oppe pinsedag.

Det er der en god grund til og den er, at politiet har udstedt en stor bøde for at køre med vognen, som flagalléen har stænger og flag på.

- Vi har i mange år kørt med vognen uden at blive stoppet af politiet, selv om de er kørt forbi os. Men nu har vi fået en bøde, og vi må stoppe med at sætte flag op. Vi har forgæves forsøgt at få en dispensation til at køre de resterende dage i år, men det er ikke lykkedes, fortæller en trist Kjeld Sørensen, der i mange år har været tovholder og administrator for flagalléen i Dianalund.

Som det ser ud lige nu, kommer flagalléen ikke op som planlagt Grundlovsdag og Valdemarsdag. Og med stor sandsynlighed heller ikke den 5. september.

Flagalléen historie I 1992 begyndte en gruppe af store spejdere, ledere, forældre og venner af KFUM-spejderne Ludvig Holberg gruppe, Dianalund at sætte flagalléen op.

Flagalléen var ejet af Borgerforeningen i Dianalund, og bestyrelsen i denne havde i 15 år forestået opsætningen.

I løbet af halvfemserne blev alléen udvidet, så der nu er 190 flagstænger, og turen rundt med dem er på 10 km.

Da DUR Dianalund for nogle år siden blev stiftet nedlagdes Borgerforeningen, og det er derfor i dag DUR, der ejer flagalléen. Men det er stadig den samme gruppe - selvfølgelig med en del udskiftninger i løbet af de 30 år - der står for planlægning, rensning af huller, opsætning og vedligehold af stænger, flag m.v.

Arbejder på at finde en løsning

- Vi er meget kede af situationen, men vi arbejder sammen med DUR på at finde en løsning med at få en vogn, vi må køre med, så vi kan få flagalléen op igen til næste år. Planen er at skaffe en lovlig vogn, hvor der er plads til alle flagene, så vi igen kan få flagalléen op i byen, siger Kjeld Sørensen og Ib Skovlykke, der begge har været aktive omkring flagalléen i mange år.

- Vi har ringet rundt til alle vi kunne komme i tanke om for at skaffe en vogn, men det har ikke kunne lade sig gøre. En vogn, der kan rumme alle 190 flagstænger, koster i nærheden af 75.000 kroner, så dem skal vi lige finde først, slutter Ib Skovlykke.