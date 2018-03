Se billedserie Karina Diekelmann uddanner sig til hyonotisør og hypnoseterapeut hos Zanne Bech og er klar til at modtage klienter i klinikken hjemme på Rødtjørnevej 8 på Tindinge Banke. Foto: Charlotte Koefoed

Slip af med dårlige vaner og blokeringer

Ugebladet Vestsjælland - 01. marts 2018 kl. 14:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har du lyst til at tabe dig? Holde op med at ryge? Slippe af med stress? Og søvnbesvær? Ja, så kunne det måske være en ide at tage underbevidstheden med og få omkodet hjernen til bedre vaner og bedre livsstil.

Det kan Karina Diekelmann hjælpe med.

Hun begyndte, efter et inspirerende foredrag med Zanne Beck sidste år, at uddanne sig som hypnoterapeut og hypnotisør og har netop indrettet klinikrum i hjemmet på Rødtjørnevej 6.

Her har hun allerede haft en lang række personer inde til behandlinger, for et led i uddannelsen er at få så meget træning som muligt, også i uddannelsesforløbet.

- Da jeg selv overværede foredraget, følte jeg, at der var lidt trylleri over det, men hypnose fungerer på den måde, at man går ind og omkoder hjernen til at ændre de ting, folk kæmper med, forklarer Karina Diekelmann.

Kan alle hypnotiseres?

- Så længe man er i stand til at forestille sig billeder inde i hovedet, kan man komme i hypnose. Men inden vi begynder, har vi talt om, hvad det er, man vil have hjælp til, siger Karina Diekelmann.

Hun hjælper folk med at blive røgfri, vægttab, angst og fobier, motivation og energi, selvværdsproblemer, stress, søvnbesvær og meget andet.

- I bund og grund fjerne jeg de dårlige tanker og erstatter dem med positive. Dårlige vaner ændres til gode, alt sammen ved at tale til underbevidstheden, siger Karina Diekelmann.

Karina Diekelmann får løbende supervision og sparring af Zanne bech og er stadig under uddannelse, men er certificeret NGH hypnotisør og hypnoterapeut. Hun er oprindelig uddannet sosu-assistent og har hele sit liv arbejdet med mennesker.

Karina Diekelmann tager fortrinsvis imod klienter i aftentimerne og i weekenden.