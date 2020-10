Skrot dit oliefyr og få tilskud

Han har både kontor, salg og showroom på Knudstrupvej 18b, og her har han en af de indedele, som man får installeret i stedet for sit gamle olie- eller gasfyr.

- Den gennemsnitlige boligejer får omkring kroner 28.000 i energitilskud allerede fra 15. oktober, men tilskuddet afhænger for eksempel af, hvilken type energimærkning den nye varmepumpe har. Man får mest ud af at skifte til energimærke A+++, siger Teddy Rasmussen.

Et af kravene for at få tilskuddet er, at varmepumpen skal installeres af en VE-godkendt installatør, en godkendelse TR Varmeteknik selvfølgelig har.