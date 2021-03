Se billedserie Tirsdag var første dag Skraldebanden var på gaden. De fik 4 sække med affald med sig på deres tur rundt i Høng. Banden bestod denne dag af Tom Grønbæk, Leif Jacobsen, Birgitte Andersen og bandeleder Henning Vingborg. Foto: Charlotte Koefoed

Skraldebanden er klar til at rydde gaderne

Ugebladet Vestsjælland - 30. marts 2021 kl. 15:42 Kontakt redaktionen

Selv om Henning Vingborg har været leder af mange ting, har han aldrig været bandeleder. Men det er han nu.

Der er ikke rygmærker eller optagelsesritualer i Høngs nyeste bande, Skraldebanden.

Men man kan godt begynde at vænne sig til at møde en flok mænd og kvinder i deres bedste alder, der udstyret med plastposer og nipsere, går og samler skrald og affald op i Høngs gader.

Første gang var tirsdag den 30. marts, hvor omkring halvdelen af banden havde trukket i arbejdstøjet og gik fra SuperBrugsen via Centervej, Møllevej og Fuglesangsvej og tilbage til SuperBrugsen igen.

Fire poser og seks kilo blev det til på to timer, men de fire skraldefolk nåede ikke hele turen rundt.

Masser af skod Der var nemlig masser af affald.

- Vi har samlet utrolig mange skodder og snusposer op. Det er helt utroligt. Måske det ville være en ide, at sætte nogle flere skraldespande op, siger Birgitte Andersen, der sammen med Leif Jacobsen, Henning Vingborg og Tom Grønbøk udgjorde tirsdagens bande.

Eget initiativ Ideen er Henning Vingborgs og derfor kan han nu kalde sig bandeleder.

- Jeg har godt nok været spejderleder i mange år, men aldrig før bandeleder, men det er jeg så nu, griner Henning Vingborg.

Han tog kontakt til nogle aktive folk i byen og har fået samlet 10 voksne mennesker, der alle ville byde ind med en gåtur rundt i byen for at holde Høng pæn og ren.

- Meningen er, at vi går byen igennem et par gange om måneden og får has på alt det affald, folk smider rundt omkring, siger Henning Vingborg.

Efter de to timers affaldsindsamling blev Skraldebanden belønnet af uddeler Per Hansen fra SuperBrugsen, der havde et par rammer drikkevarer med til banden.

Uddeler Per Hansen kom med et par rammer drikkelse til de friske skraldefolk. Skraldebanden regner med at gå to ture om måneden.

Ren natur Kalundborg Kommunen har en lignende ide, som de kalder for Ren Natur. Den ordning henvender sig til alle frivillige foreninger i Kalundborg Kommune, som er inviteret til at deltage i opsamling af affald på en rute i by eller natur.

De deltagende foreninger modtager 3000 kroner fra nationale og lokale sponsorer. Kalundborg Kommune har otte Ren Natur ruter i 2021, som fordeles lokalt efter type af forening for at få en stor spredning og efter ruteønsker, så alle ruter bliver besat. Man kan via kommunens hjemmeside se, hvilke ruter, der er udbudt og i Høng drejer det sig om en 2,8 kilometer lang rute, der starter og slutter ved Høng Hallen.