Foto: Per Buurgaard Christensen

Der bliver gået til bolden med ildhu, når skolerne i den tidligere Høng Kommune mødes til skolefodboldstævne. Foto: Per Christensen

Skoler dyster fodbold i Høng Hallen

Det årlige skolefodboldstævne i Høng Hallen for skolerne i det tidligere Høng Kommune foregår i weekenden den 7. og 8. marts.

Om søndagen spilles der fra klokken 10.30 til klokken 18.00 og her er det 1. til 4. klasse som spiller.

Der er tilmeldt 29 hold og der skal spilles 61 kampe. Spillerne har været meget opfindsomme med navne på holdene som blandt andet hedder Boys in Black - Laras Drenge - FC Girl Power - Joe Mama`s Team og Team Sovsefar.

Alle kampene dømmes af frivillige fra Høng GF og Løve IF og det er også de to foreninger der bemander dommerbordet hele weekenden. Spar Nord i Slagelse sørger for medaljer og scorings præmier.