Skolen til de til de fodboldglade børn

Traditionen med DGI?s fodboldskoler er over 25 år gammel, og målet med fodboldskolerne er, at fodboldglade drenge og piger får sig en sund og aktiv sommerferieoplevelse.

Ugebladet Vestsjælland - 31. maj 2018 kl. 10:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver masser af muligheder for at træne både teknik og tempo, når Kirke Helsinge IF og Føllenslev Særslev IF holder fodboldskole i henholdsvis uge 28 og 32. Tilmeldingen er åben, og det er med at være vaks på tasterne, hvis man vil sikre sine børn en plads. Skal du være sikker på en plads, skal man tilmelde sig senest 27. maj.

Dygtige instruktører

I år er det den fuldtidsbeskæftiget børnetræner, Carsten Dohm, som står bag øvelserne. Derudover er der som noget nyt i år lavet et specielt øvelseskatalog til de yngste på fodboldskolen, som Thomas Elmar har konstrueret.

- Alle fodboldskoletrænerne deltager før fodboldskolerne på obligatorisk kursus hos netop Carsten Dohm og Thomas Elmar, så fodboldskoletrænerne er klædt på til at servere spændende fodboldøvelser for deltagerne, siger Christian Sloth, der er idrætskonsulent hos DGI.

Bliv bedre til fodbold

Traditionen med DGI's fodboldskoler er over 25 år gammel, og målet med fodboldskolerne er, at fodboldglade drenge og piger får sig en sund og aktiv sommerferieoplevelse. Der er gode muligheder for at få nye venner, og så handler det selvfølgelig om at blive bedre til at spille fodbold.

- DGI lægger sammen med klubben vægt på, at fodboldskolerne er lærerige, spændende, udfordrende og også lidt anderledes. Og der er tradition for, at fodboldskolerne også byder på overraskelser ud over »bare« fodbold, siger Christian Sloth.

Alle kan være med

Fodboldskolen er organiseret og ledet af kvalificerede trænere og hjælpetrænere fra klubben, og det er deres fornemmeste opgave at sørge for, at alle deltagerne kan være med - både øvede og ikke øvede. DGI's Fodboldskoler er nemlig åbne for alle i alderen 7-14 år, både rutinerede og nybegyndere indenfor fodboldens verden.