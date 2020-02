Skolejubilæum i Gørlev

Lørdag den 25. januar fejrede 15 »gamle« skoleelever, at det var 50 år siden, at de tog realeksamen fra Gørlev-Bakkendrup Centralskole, i dag Gørlev Skole.

Næsten alle var mødt op til arrangementet, der begyndte med et besøg på Gørlev Skole. Klassekammeraterne var rundt på det meste af skolen, især de steder, der også fandtes i 1950'erne. Meget kunne genkendes, selv om der var malet i andre farver.

Et minde fra skoletiden i 1960'erne var et Europakort, som blev trukket ned ved tavlen og studeret nærmere. Kortet er fra 1958, og viser selvfølgelig grænserne fra den tid med både Øst- og Vesttyskland og et samlet Jugoslavien. Så nu er kortet nok mere egnet til historie end geografi.