Høng Bibliotek har indrettet sig med nye faciliteter og møbler, eleverne fra Høng Skole kan bruge, når de besøger biblioteket. Foto: Høng Skole

Skole og bibliotek samarbejder om læselyst

Ugebladet Vestsjælland - 25. oktober 2020 kl. 10:44 Kontakt redaktionen

Kalundborg Biblioteker har stiller nye rammer på Høng Bibliotek til rådighed for Høng Skoles elever og lærerne på Høng Skole benytter nu biblioteket til at inspirere eleverne til at finde ny glæde ved at læse.

Derfor tager de klasser med over ved enhver given lejlighed, ligesom der er ugentlige faste udlånstimer.

Børnebibliotekarer står parate og giver hjælp til sammenstykning af klassesæt, inspiration til ny læsning og der har fornyeligt været afviklet eventyrforløb for 3. årgang og fantasyforløb for 5. årgang.

Samarbejdet er med til at øge læselysten blandt eleverne og det giver god mening.

- Samarbejdet er kommet i stand fordi begge parter kunne se at de gode børnebibliotekarer kunne hjælpe skolens elever. Læsning åbner vejene til verden, og medarbejderne på Høng Bibliotek er gode til at inspirere eleverne til at få læst meget mere, siger skoleleder Peter Brandt, Høng Skole.

Høng Skole og Høng Bibliotek ligger med få hundrede meters afstand, og har tidligere haft et tæt samarbejde.

Det har i en årrække været sat på pause, men nu er det genoptaget.

Rummer mange aktiviteter Høng Bibliotek rummer biblioteksudlån for børn og voksne, borgerservice og Høng Lokalhistoriske forening og arkiv. Og nu er det også fungerende skolebibliotek for Høng skole. Foreløbig vil man i en periode på to år samarbejde og derefter skal skole og bibliotek evaluere på forløbet.

Allerede nu kan man dog konstatere, at det er til gavn for alle. Lærere og bibliotekarer er utrolig glade for samarbejdet, og på Høng Bibliotek mærker man tydeligt en stigning af børn og unge, som også er begyndt at bruge biblioteket efter skoletid.

- Det er en oplagt mulighed for eleverne at lære glæden ved at færdes på biblioteket. Vi er glade for det liv og den energi, det har skabt, og vi håber på sigt, at de unge ser os som en central medspiller, både når der skal læses skønlitteratur, og når der skal indhentes faglig viden, siger Stine Veisegaard, der er bibliotekar og faglig koordinator på Kalundborg Bibliotekerne.