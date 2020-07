Skal din plæne være fin og grøn?

- I den løsning, vi tilbyder haveejere, kommer vi to gange for at pleje din have. Vi gør det, at vi ved det første besøg giver plænen en powergødning, som får græsset til at gro og som nedbryder mosset. I samme ombæring sprøjter vi for to-kimede planter, altså ukrudtet og så ser man de første resultater efter tre til seks uger, forklarer Rolf Kuhre.