Poul Brøns Christensen er meget tilfreds med den store deltagelse til informationsmødet om seniorboliger i Skelbæklulnd. 28 har meldt sit til gruppearbejde forud for projektet.

Seniorbofællesskabet i Skelbæklund tager form

Ugebladet Vestsjælland - 15. november 2019 kl. 18:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Charlotte Koefoed Dianalund: En bydel i byen. Et smukt naturområde. En ide om at skabe samspil og samklang mellem naturen, beplantningen og boligen er grundværdierne i de otte tønder land, som er lagt ud til seniorboliger af tre typer i Skelbæklund i den nordvestlige del af Dianalund.

Ja, faktisk er samspillet med naturen grundtanken i hele det 43 tønder land store Skelbæklund-område, som mange steder er bebygget. Her ligger villaer, landskabshuse og rækkehuse, men det har længe været ophavsmanden til Skelbæklund, Poul Brøns Christensens tanke, at lave seniorboliger og seniorbofællesskab på en del af området.

Fuldt hus til informationsmøde

Derfor havde han forleden inviteret til stort informationsmøde på Holbergskolen, hvor 100 dukkede op.

- På selve mødet meldte 28 sig til at deltage i et gruppearbejde, der nu skal begynde. Det giver et godt grundlag for at videreudvikle planerne, fortæller en glad Poul Brøns Christensen.

Yderligere 50 mennesker havde skrevet forud for mødet og beklaget, de ikke kunne deltage, så interessen har været meget stor.

I alt havde 485 potentielle boliginteresserede fået mail om informationsmødet og med en responsrate på lige knap en tredjedel, kan man aflæse, at interessen for seniorboliger er meget stor.

Der er lavet en lille model af de tre for-

skellige boligstørrelser, der indgår i andels-

seniorbofællesskabet.



Tre størrelser, tre typer

I den del af Skelbæklund, der er afsat til seniorer, er der planlagt 52 boliger fordelt på tre typer: eje, leje og andel.

Der er ejeboliger, rækkehuse til leje og et seniorbofællesskab på andelsbasis med plads til 34 boliger i alt fordelt på tre størrelser, nemlig 74, 88 og 98 kvadratmeter.

- Jeg tror på, det er en god ide med et miks af boligetyperne. Men hjertet i det skal være seniorbofællesskabet, hvor man er fælles om nogle ting, men har hver sin unikke bolig med terrasse og haven er ét stort naturområdet, hvor det er beboerne selv, der skal finde frem til aktiviteter og brug, forklarer Poul Brøns Christensen.

Næste skridt er arbejdsgrupper

Første skridt mod realiseringen af seniorboligerne i Skelbæklund var informationsmødet. Næste skridt er at få etableret arbejdsgrupperne og de indkaldes til at mødes i januar.

Der bliver tre grupper. En til ejere, en til lejere og en til seniorbofællesskabet.

- I seniorbofællesskabet er det beboerne, der skal være med til at bestemme rammerne for fællesskabet. Skal man for eksempel have et fællesrum/bibliotek i hver boligblok, et sted man kan mødes og læse dagens avis? Møde naboen? Lave aftaler eller noget helt andet. Det er fuldstændig op til deltagerne at finde ud af det, siger Poul Brøns Christensen.

Skelbæklund er på 43 tønder land i alt.

De otte ligger klar til seniorboliger.



Skelbæklund har tilknyttet arkitekter og landskabsarkitekter, der har bestemt en beplantning, så det unikke området kommer til at få indvirkning på de enkelte boliger.

- Det kan være svært at sætte nye tanker ind i eksisterende, men med beplantningen, og fokus på naturen, stisystemer, åbne vidder og bilerne væk fra boligen, har vi sørget for, at både området og boligerne kommer til deres ret. Og med et solidt og stort center i Dianalund med to store, nye dagligvarebutikker, er forholdene optimale, slutter Poul Brøns Christensen.

Har man lyst til at kigge nærmere på Skelbæklund har man muligheden lørdag og søndag den 7. og 8. december og igen lørdag den 14. december, hvor der på Reliefvej 3 vil være åbent hus, hvor der også bydes på julegløgg og æbleskiver.