Har du lyst til at lære selvforsvar? Så har piger og kvinder nu muligheden på Den gamle Sukkerfabrik lørdag den 24. oktober og søndag den 25. oktober. Privatfoto Foto: Flemming Andreasen

Send til din ven. X Artiklen: Selvforsvarskursus for piger og kvinder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Selvforsvarskursus for piger og kvinder

Ugebladet Vestsjælland - 07. oktober 2020 kl. 11:48 Kontakt redaktionen

Gørlev: Lulu Harms Larsen fra Den gamle Sukkerfabrik har en søn, der går til ju jutsu i Høng. For et par år siden luftede hun tanken om et selvforsvarskursus for instruktør Martin Becker Nielsen og Birgitte Dalsgaard og nu er tanker blevet til handling.

I weekenden lørdag den 24. oktober og søndag den 25. oktober kan piger over 15 år og kvinder nemlig lære selvforsvar hos de to dygtige instruktører fra Høng Ju-Jutsu.

- Det giver god mening at kunne forsvare sig selv, hvis man skulle komme i den uheldige situation, at man bliver overfaldet eller kommer ud for ubehagelige situationer. Jeg har selv en teenagedatter, der er flyttet hjemmefra og tænker på, hvad hun kan komme ud for. Så det var også en af baggrundene for, at jeg fik ideen til at tilbyde et selvforsvarskursus her i Den gamle Sukkerfabrik for unge kvinder om lørdagen og kvinder over 30 om søndage, fortæller Lulu Harms Larsen.

Du lærer at forsvare dig

Høng Ju-Jutsu Klubs to instruktører har sammansat et program for de to aldersgrupper af kvinder og på kurset vil de lægge vægt på de situationer, som især kvinder kan komme ud for.

- Vi arbejder både med chokeringer, frigørelser fra greb, forsvar mod omklamringer og mod kvælertag. Du lærer også at forsvare dig fra en position liggende på gulvet, hvis du engang skulle være så uheldig, at få brug for det, forklarer Martin Becker Nielsen og Birgitte Dalsgaard.

Træningen tilpasses til den enkelte, så alle kan være med. Kurset strækker sig over fire timer og den symbolske betaling inkluderer frokost.

Har man mulighed for at komme med en veninde/makker, er det af hensyn til corona den bedste løsning, ellers vil man blive sat sammen med en fast makker på dagen.

Tilmelding senest den 17. oktober til Den gamle Sukkefabrik.

Der er mulighed for at fortsætte i Høng Ju Justsu Klub resten af året, hvis man har lyst til det.