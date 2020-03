Mogens Gyldenvang, Høng Centret og Flemming Nielsen, formand for centerforeningen, fortæller at Høng Centrets butikker er åbne. Foto: Charlotte Koefoed

Selvfølgelig kommer det til at kunne mærkes

Der er ingen tvivl om, at coronavirussens indtog i Danmark kommer til at koste noget. Både socialt, fordi alle aktiviteter aflyses og restauranter, cafeer og værtshuse lukker, alle arrangementer med mere end 100 mennesker skal aflyses, men også fordi butikkerne kommer til at opleve økonomisk nedgang.