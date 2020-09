Selv opvasken er populær

- Jeg bruger omkring 20 timer på hver madaften, for jeg tager imod bestilling, helst på sms, køber ind, laver maden og så er jeg selvfølgelig med til at rydde op bagefter. Men det føles egentlig ikke som arbejde, det føles mere som noget, man gør for sine venner eller familie, siger Tove Knudsen Jensen.

Årshjulet i Vinde Helsinge Forsamlingshus ligger fast. Der er de populære madaftner, der er fastelavn, juletræsfest, dilettant i oktober, høstfest plus en række foredrag under Kalundborg Kommunes »Liv i Forsamlingshusene«, men man har også selv arrangeret foredrag og skulle der sidde nogen med avisen i hånden og tænke, at de godt vil arrangere et foredrag med en eller anden, skal de ikke holde sig tilbage.

- Vi er nok lidt yngre end gennemsnittet, men det lykkedes for nogle år siden at lave et generationsskifte. Og så er vi gode til at få nytilflytterne med og prikke dem på skulderen for at gøre opmærksom på, at vi har et meget velfungerende fællesskab her i byen omkring vores forsamlingshus, slutter Tove Knudsen Jensen.