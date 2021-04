Sebastian skriver om Hoka

Siden oktober 2019 har 21-årige Sebastian Riber fra Oxbøl boet i Slagelse. Årsagen til det er, at han fik læreplads i Sportigan i Høng og nu er han så langt i sin elevtid, at han skal til fagprøve.

- Jeg har valgt at skrive om de helt nye løbesko fra Hoka, som er et nyt mærke her i Sportigan i Høng. Faktisk er vi en af de to Sportiganbutikker i Danmark, der har fået forhandlingen af Hoka løbesko, fortæller Sebastian Riber.