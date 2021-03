Se billedserie Gå-gruppen i Gørlev mødes OK tanken i Gørlev og så traver man ellers ud på gader og veje i halvanden times tid. Denne fredag var der mødt deltager nok op til to hold. Gruppe et er, fra venstre, Dorthe Hilfling Nyvang, Vibeke Lyster, Susanne Ipsen og Helle Kjær. Foto: Charlotte Koefoed

Sammen går det meget bedre

En arbejdsskade satte 45-årige Dorthe Hilfling Nyvang skatmat og hun følte sig ubrugelig. Men så fik hun en god ide.

Ugebladet Vestsjælland - 13. marts 2021 kl. 11:47

I august måned 2020 blev socialpædagog Dorthe Hilfling Nyvang opereret i sin ene skulder, en operation og et forløb, der trak længere ud og var mere kompliceret, end Dorthe i første omgang havde regnet med.

- Planen var, at operation og genoptræning skulle vare 12 uger, men det endte med, jeg var sygemeldt i fem måneder. Man kan jo ikke arbejde som socialpædagog, når ens ene arm ikke virker, fortæller Dorthe Hilfling Nyvang, der bor i Gørlev, men arbejder i Høng.

Normalt er Dorthe Hilfling Nyvang er aktivt menneske, så det at sidde hjemme og intet kunne, var på ingen måde morsomt.

- Jeg blev faktisk lidt deprimeret. Jeg havde ingen at snakke med, kunne ikke noget med min arm, kunne ikke køre bil, og når min mand kom hjem, snakkede jeg ham et øre af, så jeg var klar over, at jeg havde et behov for at møde nogen. Men mine ben virkede, så i første omgang begyndte jeg at gå nogle ture, fortæller Dorthe Hilfling Nyvang.

Opslag på facebook Efter et par uger med gåture, kom Dorthe Hilfling Nyvang i tanke om, at der måske var andre, der var i samme eller lignede situation som hende.

- Jeg tænkte, at der måtte være flere, som sad hjemme, måske arbejdsløse, pensionister, sygemeldte eller andre, der savnede nogen at gå med og snakke med, så den 28. september lavede jeg et facebookopslag, og første gang var vi tre, siger Dorthe Hilfling Nyvang.

Gåturene foregår i og omkring Gørlev og med tiden er der kommet flere til, så der nu er otte faste deltagere, men ikke alle på en gang af hensyn til coronarestriktionerne. Man deler sig i hold.

- Vi måtte holde en pause omkring jul for ikke at komme i karambolage med coronareglerne, men nu går vi igen og forleden skrev jeg endnu et opslag, hvor jeg takkede for den gode stemning og al den viden, der bliver delt på vores gåture, siger Dorthe Hilfling Nyvang.

Det er nemlig ikke kun de mellem seks til otte kilometer, der bliver gået hver gang, der gør godt. Det er også detsamspil, der er i gruppen.

Til jul kvitterede hun for den gode energi med glægg og æbleskiver, alt sammen på coronasikret vis.

Aldersmæssigt ligger deltagerne på 50 plus, med Dorthe Hilfling Nyvang som den yngste på 45 år, men alder betyder ikke rigtig noget.

- Mens vi går, fortælles der om huse, naturen, gamle dage, og alt muligt andet, så man får nogle fine relationer her. Helt uforpligtende, for vi ses kun på vores gåture, ikke privat, slår Dorthe Hilfling Nyvang fast.

Alle er velkomne Foråret er på vej og Dorthe Hilfling Nyvang er kommet tilbage på sit arbejde, men går stadig ture, så ofte hun kan. Hun håber flere kommer med på turene.

- Turene er planlagt sådan, at man altid kan dreje af og forkorte turen, hvis man ikke kan gå så langt. Kommer der flere til, kan vi lave flere hold. Der skal nemlig være plads til alle, pointerer Dorthe Hilfling Nyvang

I de mange måneder, gåholdet har mødtes, har Dorthe Hilfling Nyvang kun gået alene én gang.

- Jeg er ret imponeret over, hvor godt deltagerne holder fast i vores ture. Det er så fint, at vi har skabt et fællesskab ud fra et behov, jeg selv havde, og opdagede, at andre havde det på samme måde. Det er simpelthen en fornøjelse, slutter Dorthe Hilfling Nyvang, før hun sammen med de to gåhold fredag formiddag satte kursen ud på ruten og halvanden times trav i det friske, kolde, danske forårsvejr.