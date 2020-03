Salon Wanda

Hvad er I særligt gode til?

Vi er rigtig gode til at betjene alle de forskellige slags mennesker, vi har her i lokalområdet. Vi er gode til at læse den enkelte kunde og hjælpe med at finde den rigtige frisure og hårstil. Og så er vi gode til at snakke med kunderne. Vi er vokset op med Filadelfia og alle de mange mennesker, der kommer der, og vi elsker den mangfoldighed.