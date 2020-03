Der er udarbejdet en lang række materialer, for eksempel poser, i forbindelse med »Sæt pris på din by- køb lokalt«-dagen lørdag den 25. april. Foto: Marketsquare Foto: SeventyFour/Shutterstock / SeventyFour

Sæt pris på din by- køb lokalt

Ugebladet Vestsjælland - 04. marts 2020 kl. 17:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Marketingsfirmaet Marketsquare har sammen med De Lokale Ugeaviser, BiDdanmark og Mobile Pay, lanceret en dag, hvor den lokale handel er i fokus. De kalder dagen »Sæt pris på din by- køb lokalt«, og lige nu er der 16 byer tilmeldte, der vil fejre den lokale handel lørdag den 25. april.

Ideen til »Sæt pris på din by- køb lokalt« kommer fra Marketsquare og en af samarbejdspartneren er DLU, De lokale Ugeaviser. Direktør i DLU Lars Winther fortæller, at det er en god ide at kigge på den lokale handel og som butik/virksomhed, gøre opmærksom på sig selv.

- Med »Sæt pris på din by- køb lokalt« vil vi giver kunderne en oplevelse i stedet for et kommercielt tilbud. Det kender kunderne godt i forvejen. Man holder udsalg, laver et slagtilbud eller noget i den stil, men det vi vil med »Sæt pris på din by- køb lokalt« projetket er, at skabe opmærksomhed på de lokale butikker, og det, de kan. At øge fokus på værdien af de lokale butikker, som ikke alene handler om gode priser, men om hvad det betyder for et samfund, at der er butikker i nærområdet, forklarer Lars Winther.

16 byer er med Der er lige nu 16 byer tilmeldt. De fordeler sig over hele landet og et par af dem har været med i et pilotprojekt fra 2018. Det er blandt andet Assens på Fyn, hvor man har arbejdet meget med både de eksisterende butikker, men også med samarbejdet butikkerne imellem.

- Det handler også om at skabe liv i de tomme butikslokaler, få udlejer til at gøre det muligt leje lokalerne til rimelige priser, om få de mange frivillige i spil og i det hele taget vise, hvilke værdier, der ligger i vores helt lokale samfund, siger Lars Winther.

Når en by tilmelder sig, får man en kampagnepakke med inspiration, med oplæg, marketingsmateriale og en forklaring på, at den adfærd, kunderne har, hvor man i højere og højere grad benytter sig af nethandel, skal butikkerne stå sammen om ar ændre.

- Det handler kort sagt om at få danskerne til at huske på, at vælge de lokale butikker før de vælger andre handelssteder og så håber vi på, at tiltaget bider sig så godt fast, at det bliver en tilbagevendende årlig begivenhed, slutter Lars Winther.