Sæsonstart i Reersø Fiskehus, røgeri og cafe

Reersø Fiskehus, røgeri og café slog fredag den 3. april dørene op for sin 27. sæson, men denne gang med et nyt ansigt bag disken. Det er Michael Elbæk, som også driver Slagelse Fiskehus, der er den nye forpagter af butikken på Reersø Havn.

Michael Elbæk vil for mange kunder være et velkendt ansigt, da han i flere sæsoner har arbejdet i butikken for den tidligere forpagter Søren Tofte, der har valgt at gå på pension.

- Det er mit ønske at videreføre butikken, så der altid er et flot udvalg at friske fisk, skaldyr, lækre delikatesser og røgvarer samt de berømte ny stegte fiskefrikadeller. Det er vigtigt for os, at vi får købt den rigtige mængde ind, og opfordrer derfor folk til at bestille, så alle vores kunder får de ønskede varer, siger Michael Elbæk.