Sæsonen er klar for filmelskere

Efter en kort generalforsamling vises filmen »Dronningen«, som er et voldsomt drama i verdensklasse. Anne, spillet af Trine Dyrholm, er en succesfuld advokat og lykkelig gift med lægen Peter. Men da hun forfører sin 17-årige stedsøn, Gustav, sætter hun alt over styr.

- Vi har flere gode film på plakaten i år. 19 film i alt og flere af dem glæder jeg mig utrolig meget til at se, siger Paw Larsen, der er formand for Gørlev Filmklub. Sæsonen byder på to jokerfilm, som medlemmerne selv stemmer om, men der er film som Onkel, Ud og stjæle heste, En hvid dag, Parasite og mange flere.