Gørlev Filmklub holdt forleden generalforsamling, der samtidig markerede sæsonens sidste film. Den var den rablende,filosofiske komedie, Det spritnye Testamente. Der var også valg til bestyrelsen, hvor der blot fandt en enkelt udskiftning sted.Foto: Charlotte Koefoed

Sæsonafslutning i Gørlev Filmklub

Ugebladet Vestsjælland - 26. april 2018 kl. 08:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gørlev Filmklub har for vane at holde generalforsamling samtidig med at sæsonens sidste film vises. Inden »Det spritnye testamente«, en rablende, filosofisk komedie om Gud, som bor i Bruselles og er ret ulidelig, rullede over storskærmen, afviklede man således gereralforsamlingen, som Peter Breinholdt var dirigent for.

Formand Paw Larsen ridsede årets aktiviteter op og Birthe Parbst forklarede tallene i regnskabet.

- I år har vi ikke rigtig brugt nogen penge, ikke i forhold til da vi holdt 100 år for film i Gørlev forrige år, så vi har et pænt overskud i år på over 11.000 kroner, forklarede hun.

Paw Larsen supplerede og fortalte om hvilke udgifter, der venter i fremtiden.

- Vi bliver nødt til at installere internet snart, for vi skal til at downloade film, ligesom man gør andre steder, og det kræver en pæn god forbindelse, da filmene som regel fylder 200 GB, sagde han.

Kontingent og entré-priser fortsætter uændret og valg til bestyrelsen gik ganske smertefrit. Jytte Haagesen trådte ud og meldte sig under de faste hjælperes faner, mens suppleant Peter Dantzer indtrådte i bestyrelsen.

To nye suppleanter blev fundet og det var Flemming Kisbye og Anne Ørum.