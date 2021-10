Se billedserie Lasse Jensen, borger i Sæby, er gået ind i kampen for at redde Sæby Forsamlingshus. Men det ser sort ud. For eksempel skal taget udskiftes og der er skimmel i bygningen. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Sæby Forsamlingshus er i livsfare Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sæby Forsamlingshus er i livsfare

Ugebladet Vestsjælland - 12. oktober 2021 kl. 11:52 Af Charlotte Koefoed Kontakt redaktionen

Høng

Corona: For Sæby Forsamlingshus har coronanedlukningen været katastrofal. Foreningen bag huset har nedlagt sig selv og et simpelt brandeftersyn sendte huset til inkasso.

Af Charlotte Koefoed

Sæby: Torsdag den 8. oktober var der indkaldt til borgermøde i Sæby Forsamlingshus. 60 interesserede og bekymrede borgere mødte op. Men det var ikke et opmuntrende scenarie, de så ind i.

- Vi startede med at gennemgå huset og vi måtte konstatere, at der er en betydelig vandskade fordi taget er utæt. Der er mug og skimmel i et par af baglokalerne og fyret virker ikke. Hvis vi skal have styr på de ting, løber det snildt op i 900.000 kroner, fortæller Lasse Jensen, der sammen med sin kone Gitte, har været rundt med flyers i byens postkasser og indkaldt til borgermødet via facebook.

Gitte og Lasse Jensen er borgere i Sæby, men ikke medlemmer af forsamlingshusets forening eller bestyrelse.

På borgermødet blev hele husets situation grundigt ridset op, og der var fuld forståelse og opbakning til den tidligere formand og bestyrelse for Den selvejende forening Sæby Forsamlingshus.

Corona ødelagde det hele

Indtil 2020 har Sæby Forsamlingshus været et meget veldrevet forsamlingshus med mange udlejninger og fester. Men da corona ramte Danmark og alt lukkede ned, blev det starten på enden for forsamlingshuset i Sæby.

- Der skete det, at alle, der havde booket huset, skulle have deres penge tilbage. Det løb op i 43.000 kroner og det betød et voldsomt indhug i pengekassen. Samtidig skulle de løbende udgifter betales og de løber op i omkring 40.000 kroner årligt, forklarer Lasse Jensen.

Hjælpepakkerne kom. Men fordi Sæby Forsamlingshus var veldrevet, kom de samlede udgifter ikke op på det beløb, der udløser hjælpepakke-kroner.

- Der manglede 2.200 kroner pr. kvartal, sukker Lasse Jensen

2021 viste sig ikke at være ret meget bedre end 2020. Fortsat nedlukning betød større underskud og den sidste pind i ligkisten kom fra et lovpligtigt brandeftersyn.

700 kroner sendte forsamlingshuset i knæ

I foråret 2021 kom Kalundborg Kommunes brandvæsen på et lovpligtigt brandeftersyn. Det udløste en regning på 700 kroner og det blev dråben, der fik bægeret til at flyde over.

- Foreningen bag forsamlingshuset, Den selvejende Forening Sæby Forsamlingshus, blev sendt til inkasso, for pengekassen var gabende tom og der var et stort minus på kontoen. Det fik den daværende formand og bestyrelsen til at indkalde til generalforsamling med det ene formål at nedlægge foreningen. Opgaven og den økonomiske byrde blev ganske enkelt for stor, forklarer Lasse Jensen.

Borgerne vil gerne finde en løsning

Alt dette skete i foråret og huset har stået ubrugt hen. Foreningen bag er nedlagt og huset er at betragte som et dødsbo. Der holdes øje med huset, men der er ingen aktiviteter.

Lasse og Gitte Jensen tog i sidste uge initiativet til et borgermøde for at undersøge, om der er opbakning blandt byens borgere til at redde huset.

- Og det var der skam. Borgerne ser helst, at huset reddes, men opgaven er virkelig stor. Lige nu vil vi undersøge, om vi eventuelt kan sælge huset, eller om vi på en eller anden måde kan samle penge ind til den gennemgående renovering, huset står overfor, hvis det nogensinde skal kunne bruges som forsamlingshus igen. Det ser sort ud, siger Lasse Jensen.

Lige nu er huset dødsdømt. Lasse og Gitte Jensen har lagt penge ud, og blandt andet betalt for brandeftersynet. Pengekassen står i nul og huset er umiddelbart reddet fra tvangsauktion. Men der skal en løsning til. Snart.