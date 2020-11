Alessandra og hendes specielle ven Rudolfi, der står for gavefordelingen i år. Foto: Henrik Uhre-Prahl

Så skal julesokkernes fyldes

Det fortæller Alessandra Wölm fra Mega i Høng Centret. Her har man gjort klar til en af årets store og hyggelige begivenheder, nemlig børnenes julesokker: oppe under loftet på tværs af den store butik er en lang, lang stang gjort klar til sokkerne.

- Og alle børn, der har lyst til at være med, skal være meget velkomne, understreger Alessandra og fortsætter:

- Vi modtager sokker i dagene fra den 23. til og med den 29. november (der er søndagsåbent). Derefter vil der løbende blive lagt små julegaver i sokkerne - ikke noget bestemt tidspunkt, men blot »løbende«, og så må børnene kigge forbi så tit de vil for at se, om vores specielle ven Rodolfi - der bor i Megas legeafdeling - har puttet noget i sokkerne, lyder det fra Alessandra.

Husk navn og alder

Rudolfi og hans hjælpere har nogle spilleregler at gå efter, for sokkerne skal have forskellige gaver alt efter alder og køn.