Så skal der spilles dansk igen

Torsdag den 29. oktober er det Spil Dansk dag og i Dianalund har man i kirkeregi tre koncerter. Man lægger ud i Niløse Kirke klokken 8.30 med morgensang, klokken 17 fyraftenskoncert med Tersløse Kirkes børne- og ungdomskor, hvor fokus er på jubilæumsåret, som blev præget af aflysninger og klokken 19.30 er der koncert m Tersløse Kirke med Svestar, en koncert som har titlen »Kærligt hilset fra Ingenmandsland«, som er en musikhistorie om en oldefars tid ved Østfronten under 1.verdenskrig. En koncertfortælling om savn, håb og lyspunkter skabt af sanger, og oldebarn, Anne Roed Refshauge og den danske gruppe Svestar.

For seks år siden fandt sangerinden Anne Roed Refshauge en gammel kuffert, som havde tilhørt hendes sønderjyske oldefar, Nis Refshauge. Kufferten indeholdt breve og syv små tætskrevne dagbøger dukkede op. De var fra hans år ved Østfronten under Første Verdenskrig, og det er disse breve og dagbøger, der danner grundlaget for koncerten.