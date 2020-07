Så er der sommerudsalg

Mangler du en lækker top fra Masia, smarte sommerbukser fra Pulz, kjoler fra Elton, Elinette, In Front og mange andre mærker eller noget andet smart sommertøj, så skal man troppe op hos Trine i Høng Centret på torsdag den 23. juli, for her åbnes dørene til det årlige store sommerudsalg.