S.B. Auto

Hvorfor blev du mekaniker? Jeg er egentlig uddannet pladesmed hos Ford i Slagelse og har arbejdet som pladesmed, men også som mekaniker. Her på værkstedet er vi to plade-smede og tre mekanikere, så vi laver alt på biler.

Alle opgaver er forskellige og alle kunder er forskellige. Det kan jeg enormt godt lide. Jeg har tidligere arbejdet meget med at »pimpe« biler op og været nummer to i Danmarks flotteste bil. Det var nogle sjove år, men nu er der ikke nogen, der pimper deres biler mere. Men det er det sjove ved faget, at der er så mange muligheder.