Peter Moltke er ny formand i Ruds-Vedby Historie. Bente Liselotte Jensen har været formand i 15 år og er nu arkivleder.

Ruds-Vedby historie har fået ny formand

I juni måned holdt Ruds-Vedby Historie generalforsamling og her trak den siddende formand, Bente Liselotte Jensen, sig fra posten, men fortsætter som arkivleder.

Ny formand blev, da bestyrelsen konstituerede sig, Peter Moltke, der med sien 44 år er den yngste formand i Ruds-Vedby Historie.

- Jeg blev faktisk interesseret i lokalhistorien til et 4. maj arrangement, hvor jeg fik øjnene op for, hvad folk havde gennemlevet under Anden verdenskrig, fortæller Peter Moltke.

Ruds-Vedby Historie er 20 år gammel og Bente Liselotte Jensen var formand i 15 pr.

Der kommer dog ikke til at ske nogen større forandringer. Man har lokaler i Søparken og næste arrangement er den 25. september, hvor der er åbent hus, og hvor der hvert år er 50 års jubilæum for en afgangsklasse fra Ruds Vedby Skole.

- Der er kommet pænt med tilmeldinger, det er blevet lidt at et tilløbsstykke, siger Peter Moltke.

Der vil fortsat være åbent en gang om måneden i lokalerne i Søparken.

Flere udflugter Selv om Peter Moltke ikke vil lave om på en hel masse, har han et par ønsker og de går på at arrangerer udflugter til historiske steder, gerne i nærområdet, hvor man hører om et kendt steds historie og eventuelt spisning/kaffe.

- Jeg vil gerne prøve at få lidt flere udflugter, men også skabe mulighed for fællesspisning ind imellem. Jeg er lige blevet formand for centerforeningen i Søparken og tænker også her at få etableret forskellige aktiviteter. For eksempel har vi planer om en centerdag, hvor alle kan komme og se, hvilke aktiviteter, vil tilbyder, slutter Peter Moltke.