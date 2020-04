Henning Henau Teglbjærg er fra 1. april ansat som kirkekulturmedarbejder i Ruds Vedby Kirke. Han er ligeledes kirkesanger. Privatfoto

Ruds Vedby Kirke har fået en kirkekulturmedarbejder

Ugebladet Vestsjælland - 24. april 2020

I gamle dage hed det sognemedarbejder, men Henning Henau Teglbjærg er fra 1. april i år ansat som kirkekulturmedarbejder ved Ruds Vedby Kirke. Og så er han også kirkesanger.

- Jeg er oprindeligt fra Roskilde, men har læst historie, film og medievidenskab på Københavns Universitet, et studie, som jeg afsluttede i 2018, fortæller Henning Henau Teglbjærg.

Han er ikke helt kommet i gang med den del af jobbet, der vedrører kirkekulturen, mens han allerede har været i gang som kirkesanger.

Helt ny stilling Kirkekulturmedarbejder er en forholdsvis ny stillingsbetegnelse og i Ruds Vedby Kirke har han fået tre fokusområder.

- Jeg skal undervise minikonfirmanderne, hvilket pt er udsat på grund af corona, jeg skal stå for kommunikationen, og det betyder blandt andet at vi har lavet en ny facebookside og jeg er i fuld gang med at lave en ny hjemmeside, der gerne skulle være klar 1. maj, fortæller Henning Henau Teglbjærg.

Det sidste fokusområde er diakonalt arbejde, det vil sige arbejde, der ikke direkte har med kirkehandlingen at gøre.

- Det er her, vi kommer til at lave nogle nye tiltag. Vi vil meget gerne skabe et ejerskab til kirken, så borgerne føler, at kirken også er deres. Ikke bare de rent kirkelige handlinger, men også nogle af de ting, der foregår uden for gudstjeneterne, forklarer Henning Henau Teglbjærg.

Han peger blandt andet på fællesspisningen og på de mange arrangementer, der foregår både i Ruds Vedby Kirke, men også i Sognegården.

Frivillige i spil En af de ting, som Henning Henau Teglbjærg kommer til at arbejde med, er at få skabt kontakt til frivillige, for eksempel gennem foreningslivet, og på den måde få skabt et tilhørsforhold til kirken og de aktiviteter der.

- Vi vil også meget gerne i kontakt med børnefamilierne, for eksempel til fællesspisningerne, siger Henning Henau Teglbjærg.

Rolig start Selv om coronakrisen sætter en stopper for mange ting, har det vor Henning Henau Teglbjærg været en god måde at begynde i sit nye job på.

- Jeg har haft tid til at orienterer mig i sognet og i opgaverne, den nye hjemmeside regner jeg med er klar 1. maj, men det er klart, jeg glæder mig til at møde byens borgere og komme i gang med minikonfirmanderne, slutter Henning Henau Teglbjærg.

Privat bor Henning Henau Teglbjærg i Holbæk sammen med sin kone og parrets tre børn på fire og to år, samt en nyfødt baby på seks uger. Af interesser er Henning Henau Teglbjærg glad for at synge i kor, udeliv, musik, at læse og spille computerspil.