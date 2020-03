Rosenvængets Selskabslokaler

Hvor mange ansatte: Os to og omkring 20 løsarbejdere, som hjælper, når vi har selskaber her i huset

Hvad er jeres kerneydelse?

Vi laver mad. Vi levere mad ud af huset til store og små fester og begivenheder og vi holder fester her i vores selskabslokaler, hvor vi ud over at lave maden, skaber nogle hyggelige rammer om folks fester.