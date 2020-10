Rollespil på shelterplads

Forleden weekend blev Dalby Shelterplads forvandlet til en scene fra rollespilsbyen Delphinina. Her hersker baron Dominic, der spilles af Kathrine Lemming, som er gamemaster for rollespilsscenariet. Sammen med både troldmænd, urtesælgere, læger, slagtere og en vagtkaptajn blev Shelterpladsen vakt til live i bedste fantasy facon, hvor baronen inviterede alle til fest på kroen »Den Gyldne Tår«.

Men ikke alt var fest i Delphinina. Vagtkaptajnen havde mistet sin sjæl til de onde ånder, og byen skulle ved fælles hjælp forsøge at vinde den tabte sjæl tilbage. Her skulle bruges stærk magi. Byens beboere samledes derfor i et ritual, hvor de hidkaldte de onde ånder og kæmpede for deres frænde. Slaget lykkedes og den taknemmelige vagtkaptajn var atter et helt menneske.