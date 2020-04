Røde Kors åbner genbrugsbutikkerne igen

Lukningen af Røde Kors' genbrugsbutikker betyder mistet indtjening til Røde Kors' aktiviteter herhjemme og ude i verden. Derfor er glæden stor over nu igen at åbne butikkerne.

Røde Kors' genbrugsforretninger omsatte for 218 millioner kroner i 2019. Omkostninger i butikker og til supporten fra centralt hold fx centrene og butikssupport var 145 millioner kroner. Derved har Røde Kors-butikkerne skabt et resultat på 73 millioner kroner i 2019 til Røde Kors' hjælpearbejde.

- Det er et fuldstændig fantastisk resultat, vi er meget stolte af. Og det kommer af de frivilliges handlekraft, evne til at innovere, skabe nyt, nye fællesskaber og salgskanaler, siger chef for genbrugsbutikkerne, Tina Donnerborg.