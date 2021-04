Se billedserie Michael Nielsen, formand for Kirke Helsinge og Omegns vandværk, tv og borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Damm, tændte i fællesskab for anlægget og fra det øjeblik kører vandværkets pumper, filtre og andre strømbrugende maskiner på solcellepanelerne. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Rent vand fra ren energi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rent vand fra ren energi

Ugebladet Vestsjælland - 28. april 2021 kl. 16:03 Kontakt redaktionen

Egentlig var borgmester Martin Damm inhabil, da han onsdag eftermiddag var inviteret med til at tænde for knappen, der satte de helt nye solpaneler i gang, som JK El og Køl i Gørlev har monteret. Han er nemlig selv en af Kirke Helsinge og Omegns Vandværks 583 andelshavere, der nu kan glæde sig over, at den strøm, som vandværket bruger, nu kommer fra deres helt eget solcelleanlæg, monteret lodret på øst, vest og sydsiderne af vandværkets bygning i Kirke Helsinge.

Sammen med formand for vandværket, Michael Nielsen, trykkede borgmesteren på kontakten, der satte anlægget i gang og dermed i fremtiden sikre rent vand fra ren energi.

- Ja, det er faktisk et slogan vi fandt på en dag under en frokost, griner Michael Nielsen.

Et halvt års tid undervejs Kirke Helsinge Vandværk, der er et privat vandværk, har i et halvt års tid gået og leget med tanken om at blive mere grønne og solceller var et oplagt valg.

Kristian Abkjær, JK El og Køl kom på opgaven, og selv om han stødte på forskellige udfordringer undervejs, fandt han en god løsning.

- Vi ville i første omgang have placeret anlægget på græsset, men der ligger forskellige tanke under, så den ide duede ikke. Tagkonstruktionen kunne vi ikke montere solpanelerne på, så løsningen blev, at vi monterede de 26 solpaneler på øst, vest og sydsiden af bygningen, forklarer Kristian Abkjær.

Man fik ganske enkelt lavet nogle specielle beslag, så panelerne sidder lodret.

- Det er gunstige forhold herude, der er nemlig god ventilation omkring bygningen, så panelerne kan køle af. De producerer optimalt, hvis det ikke er for varmt. En kold vinterdag med høj sol er ideelt, siger Kristian Abkjær.

Anlægget kan producere omkring 9000 kWh om året og det svarer meget godt til det strømforbrug, vandværket har i Kirke Helsinge. Omkring 60.000 cm2 vand producerer vandværket om året. Miljøet spares årligt for 4 ton co2.

- Det har kostet lige knap 100.000 kroner at få lavet og det er forrentet på syv et halvt år, oplyser kasserer Thomas Kofoed fra Kirke Helsinge Vandværk.

Da alle kontakter var tændt og solcelleanlægget trak sine første kWh ind, blev der skålet. I vand.

Anlægget er det første af sin art i Kalundborg Kommune, hvor et privat vandværk har fået solpaneler.