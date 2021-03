For 32 år siden ejede Steffen Olsen en grøn Yamaha SF1 50. Nu har han, stump for stump, genskabt sin ungdoms knallert. Næsten helt som den på det gamle fotografi. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Ren nostalgi på to hjul Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ren nostalgi på to hjul

Ugebladet Vestsjælland - 10. marts 2021 kl. 07:49 Kontakt redaktionen

Når ikke mekaniker Steffen Olsen skruer på biler i sit værksted, Svallerup Auto, skruer han på gamle knallerter i sit eget værksted. Og så kører han på knallertture med en gruppe entusiaster, som har samme passion som han selv: knallerten.

Gammel kærlighed ruster ikke og slet ikke, når kærligheden er til en SF1 Yamaha 50 årgang 1978 med grøn benzintank. I hvert fald ikke, når førsteelskeren er mekaniker Steffen Olsen. Stemmen bliver blød og øjnene stråler, når den »næsten nye« Yamaha bliver trukket ud i gården til fotografering. Med i hånden har Steffen et billede, taget for 32 år siden på samme sted og af samme type knallert.

- Hvad der egentlig blev af lige netop den knallert, kan jeg faktisk ikke huske, men jeg har de seneste par år samlet præcis den model, stump for stump og lavet en nøjagtig kopi. Eller næste helt nøjagtig, for der er et par ting, som er lidt anderledes.

- Sadlen er ikke helt den samme og heller ikke bagagebæreren, men ellers er det den samme knallert, siger Steffen Olsen.

Stumperne er fundet på forskellige stumpmarkeder, hvor man kan finde alt muligt og umuligt.

- Jeg har faktisk selv holdt stumpemarked et par gange og det er superhyggeligt. Man møder en masse mennesker, som deler interesse og passion, siger Steffen Olsen.

Ud i det blå på to hjul Det er syv-otte år siden Steffen Olsen tog knallerten til sig igen. Og ud over at få samlet sin SF1 Yamaha 50, kører Steffen Olsen på ture ud i det blå med en gruppe andre knallertentusiaster.

Gruppen har fundet sammen på facebook og er hverken en klub eller en forening, men bare en gruppe mennesker, der er vilde med at køre på gamle knallerter.

- Vi er omkring 30-40 stykker, den yngste er 18, men gennemsnitsalderen er omkring de 50, griner Steffen Olsen.

Man skiftes til at arrangere ture, mest om sommeren, som kan foregår mange forskellige steder.

- Jeg har selv været med til at arrangere en tur til Samsø, hvor jeg stod for det rent praktiske med færge og billetter, mens en fra gruppen, der vidste noget om Samsø, havde sammensat et rigtig fint program. Vi har haft mange gode ture, siger Steffen Olsen. Omkring 10 ture bliver det til, både i weekenderne, som kortere aftenture. Nogle gange kører man helt op til 120 kilometer på en tur, og nogle gange står en fra gruppe klar et sted med lækker frokost.

Frihed og fuglefløjt Men hvad er der så specielt ved at køre knallert? Det har Steffen Olsen et bud på:

- Det er friheden. Vi kører helst på små veje uden midterstriber, vi oplever vind og vejr og der er en følelse af frihed og åbne landskaber, som man slet, slet ikke rammer når man kører bil. Og så har vi et enormt godt fællesskab. Jeg har fået nye, personlige venner gennem min knallertinteresse, så det sociale element er bestemt også vigtig, mener Steffen Olsen.

Når det ikke lige er coronatider og alt er lukket ned, er der hvert år et kæmpestort knallerttræf i Fole i Sønderjylland. Her mødes omkring 2000 knallertentusiaster og hygger sig en hel weekend med knallerter, musik og festivalstemning.

- Det er en fantastisk weekend. Det nyder jeg meget, ligesom jeg nyder de lange ture, men sandelig også en lille hverdagstur til Reersø, hvor man lige kan stoppe for at få en is og nyde den danske sommer, slutter Steffen Olsen.