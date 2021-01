Rema bygger nyt

Rema Etablering A/S vil bygge ny og større butik på denne placering i Gørlev. Foto: Charlotte Koefoed

Ugebladet Vestsjælland - 08. januar 2021 kl. 11:31 Af Ulrik Reimann

Rema Etablering A/S ønsker at opføre butiksfaciliteter ved rundkørslen til hovedlandevejen Kalundborg-Slagelse og Helsingevej, Kirkevangen 27, 29 og 29A samt del af Gørlev Landevej 5. Den ansøgte placering ligger uden for den nuværende afgræsning i kommuneplanen af Gørlev bymidte, og derfor var indstillingen fra forvaltningen et »nej«. Men det var et enigt teknik- og miljøudvalg i Kalundborg Kommune, der gik imod indstillingen, fortæller udvalgsformand Jakob Beck Jensen (V).

Rema Etablering anfører, at den nuværende dagligvarebutik på Algade 31 ikke længere er tidssvarende eller opfylder den standard, man ønsker at tilbyde kunder og personale. Butikken er på 700 kvadratmeter og har ringe udvidelses- og udviklingsmuligheder. Derfor ønsker man at opføre en ny butik i Gørlev.

En ny lokalplan - Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen og er dermed i sinde at ændre plangrundlaget, siger udvalgsformanden og tilføjer, at borgerne får rige muligheder for at komme med høringssvar i forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalplan.

En større Rema 1000 Projektet indeholder en Rema 1000 dagligvarebutik på 1200 kvadratmeter og butiksareal til tre udvalgsvarebutikker på i alt 1000 kvadratmeter (herunder de eksisterende to butikker) samt parkeringsareal med 110 P- pladser.

- Den nye Rema-placering i Gørlev er en del af Gørlev by og ligger altså i byzonen, nævner Jakob Beck Jensen.