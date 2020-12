Rema 1000 har brug for mere plads

Rundkørslen i Gørlev, hvor Fakta, Shell, Lysmesteren, Punkt 1 og Expert holder til, er den oplagte placering til den nye, moderne Rema 1000, som Rema Etablering ønsker at opføre. Den plan kan købmand Thomas Klembo, Rema 1000 på Algade 31, rigtig glad for.

- Vi har desperat brug for mere plads. Jeg får seks store lastbiler med varer hver dag, og de har svært ved at komme ind og ud, fordi vi ligger som vi ligger, siger Thomas Klembo.

- Vi har talt om det længe, for problemet er bare blevet større gennem tiden. Da butikken blev etableret for omkring 20 år siden, så alting anderledes ud, men med behovet for flere parkeringspladser og den øgede mængde af varer, bliver det sværere og sværere at få tingene til at fungere på den nyværende placering. Vi har også pladsproblemer for personalet, og før jul måtte vi udvide med en kølecontainer, fordi vi ganske enkelt ikke har plads i de nuværende rammer, siger Thomas Klembo.