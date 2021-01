Se billedserie Steffen Olsen, formand for Handels- og Erhvervsforeningen for Gørlev og Omegn, tv, og Thomas Klembo, købmand i Rema 1000, th, giver afstandsalbuer på det positive svar fra Teknik- og Miljøudvalget. Foto: Charlotte Koefoed

Rema 1000 fik et ja til udvidelse ved rundkørslen

Ugebladet Vestsjælland - 08. januar 2021 kl. 11:30 Kontakt redaktionen

- Jamen jeg er da utrolig glad og lettet. Vi kan komme videre med vores planer og etablere en stor, ny butik, som kommer til at blive et plus for byen, jublede Thomas Klembo tidlig fredag morgen, da referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets blev offentliggjort.

Her stod der: Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen og er dermed i sinde at ændre plangrundlaget.

Det betyder, at man vil lave et nyt plangrundlag, som gør det muligt for Rema 1000 at realisere deres planer om 1200 kvadratmeter butik og lager, plus 1000 kvadratmeter til de eksisterende butikker på Kirkevangen 27, 29 og 29a.

Formand er lettet Formand for Handels- og Erhvervsforeningen for Gørlev og omegn, Steffen Olsen er lettet.

- Vi har gennem de seneste måneder været meget aktive omkring projektet og været lobbyister for Rema 1000´s projekt, for i vores optik, er det utrolig vigtigt, at vi fastholder en butik som Rema 1000 i Gørlev. Vi arbejder også sammen med lokalrådet og formand Jonas Henriksen og Rema 1000 om at gøre opmærksom på de butikker, vi har i bymidten, siger Steffen Olsen.

Det er pladsproblemer, der har fået Rema 1000 til at søge om udvidelse og ny placering. Det er blandt andet de store lastbiler, som ikke rigtig kan komme rundt.

Og netop den del har Rema 1000 været forgangsmænd for.

- Vi ønsker selvfølgelig den bedste udvikling for Gørlev og det handler også om at få folk ned i bymidten. Princippet er, at når det regner på præsten, drypper det på degnen, siger Thomas Klembo.

Men den positive afgørelsen går arbejdet med at ændre lokalplanen i gang. Et optimistisk gæt på, hvornår man kan tage den nye butik ved rudskørslen i brug, er ifølge Thomas Klembo, foråret 2022,