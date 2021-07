Se billedserie DM i Skills holdes næste gang 28.-30. april næste år i Høng. Foto: SkillsDenmark

Send til din ven. X Artiklen: Rekord mange fag til DM i Skills i Høng Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rekord mange fag til DM i Skills i Høng

Ugebladet Vestsjælland - 14. juli 2021 kl. 10:31 Kontakt redaktionen

- Der er en kæmpe opbakning til DM i Skills fra stort set alle faglige uddannelser. Og at vi kan præsentere et rekordstort antal fag efter et år, hvor vi har været tvunget til at aflyse på grund af covid-19, er vi virkelig glade for. Det viser også, at der er et stort behov for, at vi kommer ud til de unge og viser dem de mange spændende jobs og muligheder, der ligger i en faglært karrierevej, siger Søren Heisel, formand for SkillsDenmark.

DM i Skills holdes næste gang 28.-30. april 2022 i Høng. Udover de 48 fag, der konkurrerer om guldmedaljer, kan de forventede 50.000 besøgende opleve 23 forskellige demonstrationsfag, hvilket også er ny rekord og en stigning på fem fra 2020. Mesterskaberne kommer til at finde sted i en række store »festivaltelte«, da Høng ikke i dag har faciliteter, der kan rumme DM i Skills.

- Vi kommer til at lave det største DM nogensinde næste år - i den mindste by, vi nogensinde har været i. Til gengæld har vi nu muligheden for at lave et festival-område, og det er en styrke, at vi også kan komme udenfor de store byer. Vi kan mærke en stor opbakning fra hele byen, Kalundborg Kommune og Region Sjælland. Det er også vigtigt, fordi vi kommer til at trække gæster fra hele Sjælland, siger Michael Boas Pedersen, næstformand for SkillsDenmark.

De nye fag, der skal konkurrere for første gang i 2022 er:

Vejgodstransport, rengøringstekniker, serviceassistent med speciale i virksomheds-service, serviceassistent med speciale i hospitals-service samt procesoperatør.

De største unge talenter DM i Skills er finalestævnet for konkurrencer for de største unge talenter i en lang række faglige uddannelser. Over 300 unge fra landets erhvervsskoler konkurrerer om titlen som danmarksmester og muligheden for at blive udtaget til Danmarks skills-landshold, der deltager i Europa- og verdensmesterskaberne.

Flere af fag-konkurrencerne starter allerede i efteråret 2021 med lokale og regionale mesterskaber, hvor deltagerne kvalificerer sig til DM i Skills.

Den komplette liste over fag ved DM i Skills 2022:

Konkurrencefag 2022 1. Alubygger

2. Anlægsgartner

3. Anlægsstruktør

4. Autolakerer

5. Automatiktekniker

6. Bager

7. Blomsterdekoratør

8. Brolægger

9. Bygningsmaler

10. Bygningssnedker

11. Bygningsstruktør

12. Elektriker

13. Entreprenørmaskin-mekaniker

14. Flisemurer

15. Frisør

16. Glarmester

17. Gourmetslagter

18. Grafisk tekniker

19. Gulvlægger

20. Industritekniker

21. Karrosseritekniker

22. Klejnsmed

23. Kok

24. Konditor

25. Kosmetiker

26. Lastvognsmekaniker

27. Maskinsnedker

28. Mediegrafiker

29. Murer

30. Møbelpolstrer

31. Møbelsnedker

32. Personvognsmekaniker

33. Receptionist

34. Slagter

35. Smørrebrød og Catering

36. Social- og sundhedsassistent

37. Tagdækker

38. Teknisk Isolatør

39. Tjener

40. Tækkemand

41. Tømrer

42. Urmager

43. VVS-energispecialist

44. Vejgodstransport (ny)

45. Rengøringstekniker (ny)

46. Serviceassistent med speciale i virksomheds-service (ny)

47. Serviceassistent med speciale i hospitals-service (ny)

48. Procesoperatør (ny)

Udgået som konkurrencefag: Detailhandel, Kreaturslagter, Blikkenslager.

Demonstrationsfag 2022 1. Ambulancebehandler

2. Flytekniker

3. Gartner

4. Handel

5. Lageroperatør

6. Landbrug

7. Landbrugsmaskinmekaniker

8. Lufthavnsoperatør

9. Skiltetekniker

10. Stenhugger

11. Teknisk designer

12. VVS-installationstekniker

13. Værktøjsmager

14. Skibsmontør (ny)

15. Finmekaniker (ny)

16. Mejerist (ny)

17. Skov- og naturtekniker (ny)

18. Greenkeeper (ny)

19. Kranfører (ny)

20. Detailhandel (tidl. K-fag)

21. Pædagogisk assistent

22. Tandklinikassistent

23. Kreaturslagter (tidl. K-fag)