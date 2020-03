Rejsen til Nordens ende

- Nogle syntes, det var en tosset idé, andre mente, at jeg havde en skrue løs. En mente, det skulle forbydes, for jeg ville være til gene for trafikken - en anden påstod, at maskinskader ville gøre det hele umuligt. Desuden var det alt for langt, jeg ville kede mig forfærdeligt og sikkert komme til at fortryde, fortæller Kurt Frederiksen. Ingen af dem fik ret. Kurt traf kun glade mennesker, der syntes, at det var fantastisk.