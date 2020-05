Rejsegilde på grønt byggeri

Grønt byggeri: Ikke nok med at JK El & Køls nye domicil skal være energimæssigt CO2 neutralt. Bygningen skal også bruges til at gøre folk bedre til at tænke grønt.

Torsdag over middag var der således rejsegilde for håndværkerne, der har gået og knoklet med at få bygningen rejst, og til at varetage den funktion har Kristian Abkjær, JK El & Køl, hyret et firma, så man kan afvikle rejsegildet forsvarligt i forhold til corona.