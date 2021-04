Red frøerne med Ramasjand og dit lokale bibliotek

I denne periode vil det være muligt at hente et » Frø-redder-kit« på biblioteket i Høng og Kalundborg. Ganske gratis og så længe lager haves.

Alt for at sætte fokus på danske frøer. For at gøre børnene, og de voksne, klogere og bedre til at passe på naturen