Rådhus bliver til boliger

Ugebladet Vestsjælland - 06. marts 2020

10-11 seniorvenlige boliger på omkring de 100 kvadratmeter hver bliver i den kommende periode en realitet i det, der betegnes som »det nye rådhus« i Stenlille. På det lukkede byrådsmøde forleden solgte Sorø Kommune nemlig den del af rådhuset, der endnu ikke var solgt - altså bortset fra »Aktiviteten« - til Anders Falkenberg og Søren Byder Gønge for 3,6 millioner kroner.

- Vi vil omdanne ejendommen til lejeboliger på omkring 100 kvadratmeter per styk, fortæller Anders Falkenberg.

- Vi har endnu ikke arbejdet med projektet i detaljer, men det er min umiddelbare vurdering, at der kan indrettes 10-11 lejligheder.

- Vi ved endnu ikke, hvornår vi kan overtage ejendommen. Jeg håber, at det kan ske i august-september, fortsætter han.

- Årsagen er, at der skal udarbejdes en lokalplan for de tre ejendommen i det område. Planen skal ud i høring, inden den kan vedtages, og først når den er på plads, får vi nøglerne. Går det sådan, kan vi have de tre første lejligheder klar inden årsskiftet, og så kommer de syv-otte andre til i 2021.

Rammer plet

Med projektet rammer Falkenberg og Gønge »bulls eye« i forhold til den debat, der i øjeblikket kører om netop leje- og seniorboliger i Stenlille.

- Vi har ikke været en del af den debat, men jeg har godt set, at der har været ønsker fremme om det, siger Anders Falkenberg.

- Behovet har jeg også selv mærket. Jeg har i forvejen et par ejendomme med lejligheder. Alle er udlejet, og der er stor interesse for dem. Når vi indretter lejligheder på 100 kvadratmeter, skyldes det, at det er dem, der er lettest at leje ud.

Anders Falkenberg driver entreprenørvirksomhed i Stenlille. Han kender Søren Byder Gønge, der er med som investor og ejer halvdelen af projektet. Gønge er iværksætter og investor. Han er nok mest kendt for at have skabt transportselskabet Danx, som han i sommeren 2018 angiveligt solgte for et trecifret millionbeløb.

Specielt forløb Selve salget har været lidt specielt. »Det nye rådhus« blev sammen med »Legestuen« og »Det gamle rådhus« sat til salg i september 2018, men mens de to andre dele blev solgt, kom der ingen bud på »Det nye rådhus«.

Ejendommen blev igen udbudt til salg i november, og prisen blev sat til 3,4 millioner kroner. Der indkom tre bud - et fra Falkenberg og Gønge, et fra Ejendomsselskabet Jernbanegade 34-36 ApS. samt et fra Stenlille Bo ApS. under stiftelse - et selskabet under VAB (Vestsjællands Almene Boligselskab).

Da kommunen gik i forhandling med de tre bydere, indvilligede Falkenberg og Gønge at hæve deres bud med 200.000 kr. Det samme gjorde Stenlille Bo, mens ejendomsselskabet fastholdt de 3,4 millioner kroner. Sidstnævnte ville i øvrigt selv stille arbejdskraft, mens Falkenberg og Gønge har forpligtiget sig til at bruge lokale håndværkere.

Men skal der bygges almene boliger, skal kommunen stilles 10 procent i grundkapitalinskud af anskaffelsessummen både ved køb af ejendom og ombygning. Kommunen skal også stille 100 procents garanti for 88 procent af anskaffelsessummen og forpligte sig til at betale eventuel tomgangsleje - altså den indtægt, der mistes, i perioder, hvor et lejemål ikke er udlejet.

Det bedste bud - Falkenberg og Gønges projekt passer perfekt ind i den udvikling, både vi og borgerne i Stenlille ønsker for byen, siger borgmester Gert Jørgensen.

- Samtidig har det den styrke, at de i projektet satser på at benytte lokal arbejdskraft.

Sorø Kommune kan ikke lægge alle 3,6 millioner kroner i kassen. 1.634.000 går til salgsomkostninger og deponering. Det giver en rest på 1.966.000 kroner. Det beløb deles lige over, så 983.000 kroner lægges i kassen og de øvrige 983.000 kroner benyttes til fremtidige lokalerokader.