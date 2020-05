Puls Fitness er rykket ud i gårdhaven

Puls Fitness i Dianalund Centret fik ikke lov til at åbne, for sundhedsmyndighederne har ikke givet grønt lys for den slags aktiviteter endnu. Det havde indehaver Martin Sørensen overvejet, så han havde en plan b i ærmet.

- Det foregår sådan, at man skal booke en tid, og der er plads til ni af gangen, plus en herfra, så alt foregår under de regler, der foreskrives, siger Martin Sørensen. Han er også i gang med holdtræning udendørs under de forhold, der kan lade sig gøre. Også her gælder det, at man har tilmeldt sig på forhånd.