Prøv din New Feet til demodag

Ugebladet Vestsjælland - 25. april 2018

Høng: Onsdag den 2. maj mellem klokken 10 og 15.30 man man møde fodterapeut Morten Skovfoged, som vil demonstrere og vejlede omkring valg af det rigtige fodtøj, der kan afhjælpe fod-problemer.

Han er ude som konsulent for New Feet, som laver fodtøj til mennesker med gigt, diabetes eller følsomme fødder. Udviklingen foregår i et tæt samarbejde med professionelle behandlere. New Feet har en unik balancemellem kvalitet, komfort, stabilitet og mulighed for individuel tilpasning.

New Feet har sine egne stretch-materialer, der hedder OrthoStretch(TM). Fodtøj med OrthoStretch(TM) er yderst komfortabelt, og kan anvendes af alle, der sætter komfort højt.

Stretch-modellerne fra New Feet er fodtøj, hvor intet klemmer - men man stadig har følelsen af, at skoen sidder godt fast på foden, uden at stramme.

Men OrthoStretch(TM) er også funktionelt en vigtig egenskab for mennesker med knyster, hammertæer, hævede fødder, gigt, diabetes og til brugere af bandager eller støttestrømper.

Fødder med knyster har behov for plads. Men samtidig har man behov for fodtøj, der sidder godt på foden.

En fod med hammertæer har behov for god plads over tæerne. OrthoStretch(TM) giver mulighed for plads - uden at fodtøjet skal designes ekstra højt.

Mennesker med diabetes skal være meget opmærksomme på fødderne. OrthoStretch(TM) følger fodens bevægelser og giver mindre risiko for hård hud og trykskader.

- Kom ind og få råd og vejledning, når konsulenter er her onsdag den 2. maj, opfordrer Lena Sko.