Privatskolen fejrede rettigheder

Høng Privatskole er ved at blive certificeret som UNICEF Rettighedsskole, da skolen har et stort fokus på at udvikle elevernes empati, ansvarlighed og fællesskabsfølelse.

Derfor deltog alle skolens elever fredag den 20. november i Børnenes Dag, som er den officielle fejring af, at verdens børn for 31 år siden fik deres egen grundlov: FN's Børnekonvention.

På Høng Privatskole arbejdede eleverne på forskellig vis med børns rettigheder - og at det ikke er alle steder i verden, at børns rettigheder bliver respekteret.

Eleverne i 6. klasse arbejdede med, hvordan de selv bor, og hvordan familier i andre lande lever, mens 7. klasse satte spot på, at børn også har ret til at få beskyttet deres privatliv - f.eks. ikke at få spredt private billeder på de sociale medier.

Et større perspektiv på verden Konstitueret skoleleder Camilla Therese Nielsen fortæller, at Høng Privatskole har valgt at indgå i samarbejdet med UNICEF, fordi det udvider elevernes perspektiv på verden og deres forståelse for andre mennesker.

- Det er vigtigt for os, at elever lærer at gå ud i verden med en større respekt og hjælpsomhed over for de mennesker, de møder. Det handler om empati og opmærksomhed og det at tage ansvar, uddyber Camilla Therese Nielsen.

Corona set med børns øjne Kriser er normalt noget, som danske børn hører om gennem voksne, men i 2020 har alle børn selv oplevet en krise i Danmark. Derfor skulle eleverne i indskolingen på kreative måder vise, hvordan det er at være barn i et coronaramt Danmark. Mange børn tegnede, hvad der var det værste ved corona, og hvad de glæder sig mest til, når det er overstået. Eleverne skulle også tænke over, hvordan corona påvirker børn i andre dele af verden, hvor man ikke har så mange privilegier som i Danmark.

Pandekager og ansvarlighed Selvom dagen bød på alvorlige diskussioner om rettigheder, er Børnenes Dag også en festdag og fejring. Derfor havde 9. klasses eleverne selv foreslået, at de ville forkæle resten af skolens elever med pandekager. Humøret var højt i hjemkundskabslokalet, hvor matematikevnerne blev sat på prøve, så pandekageopskriften kunne mangedobles til 300 styk.

- Vi er så glade for, at vores elever har stor interesse i at lave noget sammen på tværs af klasserne. Gode relationer styrker elevernes faglige læring, og det, at de store elever giver videre til de små - f.eks. ved at bage pandekager eller lave legepatrulje for de mindste klasser i skolegården i hverdagen - er med til at udvikle deres ansvarlighed, siger Camilla Therese Nielsen.