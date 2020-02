Prisuddeling og syn på fremtiden

Det sker i Rosenvængets Selskabslokaler, hvor man begynder med spisning klokken 18 og her er det nødvendigt at tilmelde sig.

- Som en sidste information til medlemmerne, kan vi oplyse, at Erhvervs Award - fest for alle virksomheder i Kalundborg Kommune, kommer til at foregå på Sukkerfabrikken i Gørlev fredag den 17. april, lyder det fra formand for Høng Erhvervsforening, John Anderberg.